Узбекистан расширил список стран с безвизовым режимом до 86

25 октября 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С 1 января 2020 года граждане 86 государств будут иметь право въезда в Узбекистан без оформления специальных документов, сообщает Trend со ссылкой на информационно-правовой портал Norma.uz.

В общий перечень включили внедренные в начале года дополнительные категории въездных документов для отдельных групп иностранцев.

Граждане из стран, включенных в список, могут без оформления визы находиться в Узбекистане: без ограничения срока (Россия, Азербайджан, Грузия, Беларусь и другие); до 60 дней (Кыргызстан); до 30 дней (Австрия, Испания, Норвегия, Италия, Великобритания, Таджикистан и другие); не более 7 дней (Китай, включая Гонконг).

Для некоторых стран этот порядок начнет действовать с 1 января 2020 года. Гражданам будет необходим обратный билет.

Как уже сообщалось ранее, с нового года безвизовый режим вводится для ряда стран Латинской Америки. В список вошли такие страны, как: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексика, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Эль-Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис и Ямайка.

Ранее Узбекистан также отменил визы для большинства стран Европы и Америки. Еще въезд без виз доступен гражданам Австралии, Японии, Южной Кореи, Израиля и всем странам СНГ за исключением Туркменистана.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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