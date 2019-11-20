Курорты Нафталана - среди лучших в СНГ для оздоровительного отдыха

БАКУ /Trend/ - Осенью 2019 года курорты Нафталана попали в топ-5 лучших курортов стран СНГ для оздоровительного отдыха, сообщает в среду Trend со ссылкой на рейтинговые данные туристического портала России ТурСтат.

По данным портала, Нафталанские курорты заняли второе место, уступив лишь курортам на озере Нарочь (Беларусь).

Помимо азербайджанских и беларусских курортов в топ-5 также вошли такие курорты как Бурабая в Казахстане, Калараш в Молдове и др.

В целом, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Молдова — самые популярные в СНГ для оздоровления и отдыха осенью.

Также, согласно рейтингу, осенниц отдых на курортах стран СНГ составляет 10-14 дней, а расходы от трех тысяч рублей в Беларуси до 3,5 тысячи рублей в Азербайджане, Казахстане и Молдове.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности осеннего отдыха на климатических и бальнеологических курортах стран СНГ.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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