В Азербайджане туристические гиды получат финансовую помощь от государства

Туризм 13 апреля 2020 12:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане туристические гиды получат финансовую помощь от государства

БАКУ /Trend/ - Туристические гиды, имеющие VÖEN, получат финансовую помощь от государства.

Об этом сказал завотделом Государственного агентства по туризму Магомед Мурадов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, часть гидов имеют VÖEN: «Но есть и экскурсоводы, которые не зарегистрированы и не имеют VÖEN. Государственное агентство по туризму совместно с Ассоциацией туристических гидов готовит механизм по подготовке документа для улучшения социального положения гидов этой категории».

Мурадов добавил, что предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат финансовую помощь в размере налога, выплаченного государству в 2019 году. Максимальная финансовая помощь государства составит 5 000 манатов.

Напомним, что государство планирует оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

В соответствии с пакетом для предпринимателей сфер отельного бизнеса, турагентств и туроператоров, этой программой могут воспользоваться предприниматели, прошедшие регистрацию в Государственной налоговой службе по 79900 видам экономической деятельности, а также экскурсоводы, выплатившие налоги и выплаты по соцстрахованию в 2019 году.

Отметим, что в настоящее время в туристической индустрии Азербайджана работают около 600 туристических гидов, около 300 из которых зарегистрированы в Ассоциации туристических гидов

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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