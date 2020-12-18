В Швейцарии ввели квоты на катание на горнолыжных курортах

Некоторые горнолыжные курорты в Швейцарии начали вводить квоты на количество человек на склонах в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают швейцарские СМИ.

На подобное ограничение пошел один из самых больших курортов в Альпах Порт дю Солей. Квоты начнут действовать с пятницы.

Между тем, власти кантона Цюрих призвали курорты закрыться, указав на то, что с учетом загруженности из-за коронавируса, больницы в регионе "едва ли смогут оказывать помощь тем, кто пострадает на горнолыжных склонах".

Швейцария в отличие от других европейских стран не стала закрывать свои зимние курорты на время рождественских и новогодних праздников из-за коронавируса.

Ранее между европейскими странами возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции.

Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, и это приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращении на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.