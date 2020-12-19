С начала 2020 года в Азербайджан приехало около 757 тыс. иностранцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и в других странах, наблюдается кризис в туристическом секторе, созданный пандемией коронавируса (COVID-19), сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

С января по ноябрь 2020 года в Азербайджан приехало 756,8 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран, что в 3,9 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

28,2% приехавших в страну за указанный период – граждане России, 23,7% - Грузии, 19,5% - Турции, 8,9% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,7% - Индии, 1,6% - Саудовской Аравии, по 1,1% - ОАЭ и Казахстана, по 1% - Пакистана и Туркменистана, по 0,9% - Кувейта и Великобритании, 0,8% - Беларуси, по 0,7% - Узбекистана и Ирака, по 0,5% - Германии и Израиля, 5% - граждане других стран и 0,1% - лица без гражданства.

Среди приехавших 80,3% составили мужчины, 19,7% - женщины.

За указанный период число приехавших из Китая уменьшилось в 16,4 раз, из Южной Кореи – в 13,6 раз, Израиля – в 10,7 раз, Японии – 10 раз, Польши – в 9,9 раз, Ирака - в 9,2 раз, Саудовской аравии - в 8,6 раз, Венгрии – в 8,4 раз, ОАЭ – в 7,2 раз, Омана и Канады – в 7,1 раз, США – в 7 раз, Туркменистана – в 6,1 раз, Франции - в 6 раз, Германии и Катара – в 5,7 раз, Нидерландов и Казахстана – в 5,3 раз, Великобритании – в 5,2 раз, Италии – в 4,3 раза.

В целом, число приехавших из стран ЕС сократилось в 5,9 раз, составив 22,1 тысячи человек, из стран Залива число приехавших уменьшилось в 4,8 раза, составив 105,3 тысяч человек, а из стран СНГ уменьшилось в 4,1 раза, составив 259,3 тысяч человек.

69,7% приехавших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 27,9% - воздушным и 2,4% - морским транспортом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)