Узбекистан запускает прямой автобусный рейс в Москву

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске с 19 декабря регулярного автобусного сообщения «Ташкент-Москва-Ташкент», сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong. 19 декабря в 12:00 (местное время) автобус отправится с автовокзала «Ташкент» и прибудет на автостанцию «Новоясеневская» в Москве 22 декабря.

Стоимость билета составляет 94 доллара. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось в сентябре 2018 года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань.

Ранее Uzautotrans Service сообщала, что в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита НБУ на 20 миллионов долларов.

Разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России в прошлом году поручил правительству президент Шавкат Мирзиёев.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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