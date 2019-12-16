Узбекистан запускает прямой автобусный рейс в Москву

16 декабря 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске с 19 декабря регулярного автобусного сообщения «Ташкент-Москва-Ташкент», сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong. 19 декабря в 12:00 (местное время) автобус отправится с автовокзала «Ташкент» и прибудет на автостанцию «Новоясеневская» в Москве 22 декабря.

Стоимость билета составляет 94 доллара. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось в сентябре 2018 года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань.

Ранее Uzautotrans Service сообщала, что в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита НБУ на 20 миллионов долларов.

Разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России в прошлом году поручил правительству президент Шавкат Мирзиёев.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Epsilon получила приток газа на пяти неактивных скважинах в Узбекистане
Энергетика 09:48
25 человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Россия 15 декабря 21:55
Роухани встретился с будущим послом Ирана в России
Иран 15 декабря 16:21
В Японии предложили "заявить о правах" на все Курильские острова
Другие страны 15 декабря 08:14
Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
Арабские страны 15 декабря 03:57
Умер олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев
Россия 15 декабря 01:32
Лента новостей
Растет удельная доля малого предпринимательства в розничной торговле Казахстана
Бизнес 10:53
Грузия и Япония углубляют сотрудничество в экономической сфере
Бизнес 10:49
Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
Культура 10:48
ТОП-10 портов Турции, которые приняли больше всего судов в ноябре 2019 года
Турция 10:44
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех
Другие страны 10:43
ПО "Азеригаз" о проделанной работе за 11 месяцев
Энергетика 10:39
Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в село Джоджуг Марджанлы
Общество 10:33
Туркменистан и Италия обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:24
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 декабря
Энергетика 10:20