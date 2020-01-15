Дорога Баку-Сумгайыт обеспечит равномерное распределение усиленного автомобильного потока между городами

15 января 2020 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Расширение дороги Баку - Сумгайыт является важным этапом в деле по обеспечению равномерного распределения автомобильного потока в данном направлении.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов.

Мамедов сообщил, что расширенная в 2011 году дорога Баку-Сумгайыт предусматривалась для того, что справиться с потоком в 7-10 тысяч автомобилей в сутки, который для того времени был актуален. Однако, открытие технопарков и промышленных зон, высших учебных заведений и других объектов привело к увеличению плотности потока на участке Баку-Сумгайыт в обоих направлениях до 12-14 тысяч автомобилей в сутки.

Чиновник отметил, что расширение 28-километрового участка дороги Баку-Сумгаит - важная часть по решению этой задачи. Однако, при этом необходимо найти правильное решение распределения автомобильного потока (в частности по направлению Баку-Сумгайыт) после прохождения данного участка.

"До конца мая-июня мы надеемся найти решение, как проложить дороги для решения этой задачи", - подытожил Мамедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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