Грузия вернула на родину более 9 тыс. граждан

БАКУ /Trend/ - С начала пандемии коронавируса в мире власти Грузии вернули на родину около 9,4 тысячи соотечественников, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

Согласно данным, в связи с распространением в мире COVID-19, границы по всему миру закрылись и многие граждане Грузии не смогли вернуться на родину. Правительство страны договорилось с грузинской авиакомпанией Georgian Airways об осуществлении чартерных рейсов в различные страны мира.

Помимо этого, дипломатические представительства Грузии оказывают помощь соотечественникам за рубежом. По мере необходимости их обеспечивают жильем, продуктами питания и медикаментами. Всего такой помощью уже воспользовались около 18,3 тысячи человек по всеми миру.

Больше всего граждан за помощью обратилось в диппредставительства Грузии в Турции, Италии, Польше и на Кипре.

Между тем, возвращение граждан Грузии на родину продолжится. На 5 мая запланирован спецрейс Афины-Тбилиси, на 7 мая - Амстердам-Тбилиси, а на 9 мая - Берлин-Тбилиси.

Как правило, билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

(Автор: Тамилла Мамедова.)