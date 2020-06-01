"Метровагонмаш" отправил Бакинскому метрополитену 4 поезда

БАКУ/Trend/ - Завод «Метровагонмаш» (Трансмашхолдинг) отправил в ЗАО «Бакинский метрополитен» (Республика Азербайджан) четыре поезда метро.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на российские СМИ, контракт на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении на период с 2020 по 2023 год был подписан в октябре 2019 года.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В поезде увеличены дверные проемы, что позволяет ускорить посадку-высадку пассажиров; используется новая система светового оповещения открытия и закрытия дверей. Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется информационная система, адаптированная к местным условиям.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б улучшена шумо- и теплоизоляция, установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-фильтров способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19. В салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток – бодрящий холодный свет утром и расслабляющий теплый в вечерние часы, предусмотрены USB-розетки для зарядки электронных устройств и других гаджетов. Обивка сидений выполнена из долговечной ткани, устойчивой к повреждениям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili