Бакинский порт запустил информационный центр по COVID-19

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт запустил свой информационный центр по COVID-19.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела международного сотрудничества и связям с общественностью Бакинского порта Заур Гасанов.

По его словам, «информационный центр COVID-19» действует на платформах WhatsApp и Telegram для поддержки борьбы с распространением пандемии коронавируса.

«Эти каналы, работающие с помощью чат-бота и предоставляют водителям информацию по борьбе с коронавирусом на азербайджанском, турецком, русском и английском языках», - отметил начальник.

По его словам, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и выявить новые случаи заболевания, все водители грузовиков, въезжающие в порт, сначала направляются в специальную “временную зону ожидания”.

«Их обследуют, и за состоянием их здоровья постоянно следят. Они остаются там до тех пор, пока не будут известны результаты их тестов. Только после получения отрицательных результатов тестирования водители попадают в ”стерильную (чистую) зону " порта. Стерильная зона также обеспечена дополнительным питанием и санитарными удобствами»,- сказал он.

Как отметил Гасанов, на сегодняшний день более четырех тысяч сотрудников порта, водителей и пассажиров прошли тест на COVID-19 на территории Бакинского порта.

«Кроме того, около 3800 водителей грузовиков, направлявшихся в порт с пограничного пункта “Красный мост”, также прошли проверку на наличие инфекции», - добавил он.

Отметим, что Бакинский международный морской торговый порт тесно сотрудничает с ЕС в области повышения операционной эффективности управления портом и рисками. Бакинский порт, который имеет сертификаты ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 и ISO 14001, внедряет цели устойчивого развития ООН в своих бизнес-процессах и операциях.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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