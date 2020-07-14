Возобновляется движение контейнерного поезда Китай-Италия через Азербайджан

Транспорт 14 июля 2020 16:01 (UTC+04:00)
Возобновляется движение контейнерного поезда Китай-Италия через Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Контейнерные поезда, перевозящие томатную пасту из Китая в Италию, возобновили движение через Азербайджан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на дочернюю компанию ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» - ADY Container.

Согласно информации, поезд состоящий из 82 контейнеров, был доставлен из порта Актау (Казахстан) в порт Баку на фидерном судне "Бекет-Ата", оператором которого является ADY Container.

"В порту 20-футовые контейнеры будут загружены на платформы и доставлены по железной дороге в грузинский порт Поти, а оттуда в Италию. Оператор перевозки - Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса (COVID-19) произошло нарушение движения контейнерных поездов из Китая в Италию, которые регулярно перевозят томатную пасту.

Напомним, что несмотря на сложные эпидемиологические условия, перевозка грузов железнодорожным транспортом по маршруту Восток-Запад продолжается бесперебойно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

ООО ADY Container начало расширение сотрудничества со странами в регионе Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном и Индией с тем, чтобы нарастить объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Компания занимается хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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