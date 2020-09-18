ADY Express начнет перевозку новых видов грузов по маршруту Россия-Азербайджан-Грузия-Турция

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года и в 2021 году по маршруту Россия-Азербайджан-Грузия-Турция со стороны ADY Express планируется перевозка новых видов грузов.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ООО ADY Express Ильхам Абдулов.

По его словам, новыми видами грузов в ближайшем будущем будут лесоматериалы, зерно и уголь. "По маршруту Россия–Азербайджан-Грузия-Турция, по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на данный момент компанией ADY Express транспортируется в основном металл – сталь. В большинстве это грузы Магнитогорского металлургического комбината", - отметил Абдулов.

Абдулов отметил, что время транспортировки продукции этого предприятия до конечного пункта оператором ADY Express занимает 15-17 дней: "Перевозка грузов осуществляется транзитом из России через Азербайджан и Грузию в Карс. Общая протяженность пути по железной дороге составляет порядка пяти тысяч километров. В основном перевозится сталь".

"Наше сотрудничество с этими предприятиями началось в 2018 году и успешно продолжается по сей день", - подытожил Абдулов.

Напомним, что компания ADY Express предоставляет выгодные и надежные логистические услуги в области железнодорожных перевозок. Компания намерена способствовать увеличению объема грузов, перевозимых между Азией и Европой. Благодаря развитию новых маршрутов это также способствует повышению транзитных объемов между странами Персидского залива и России с Европой.

(Автор: Фидан Бабаева)

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