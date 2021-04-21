Некоторые российские авиакомпании получили разрешение на регулярные рейсы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Несколько российских авиакомпаний получили разрешение на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация), допуск на перелеты в Баку получили "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Ред Вингс", "Икар", "Ижавиа", "ИрАэро".

"Уральские авиалинии" получили разрешение на перевозку пассажиров по маршруту Воронеж - Баку, Иркутск - Баку и Омск - Баку три раза в неделю по каждому направлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиаперевозчику "Северный ветер" дано разрешение на выполнение семь раз в неделю авиарейсов по направлениям Калининград - Баку и Владикавказ - Баку.

"Для перевозчика "Ред Вингс" выделены маршруты Жуковский - Гянджа - четыре раза в неделю и Жуковский - Баку - семь раз в неделю. Перевозчик "Икар" допущен к перевозке пассажиров по направлению Владикавказ - Баку семь раз в неделю. "Ижавиа" согласно допуску два раза в неделю будет осуществлять рейсы по направлению Минеральные Воды, Омск, Казань и Уфа - Баку. Авиакомпании "ИрАэро" выделены маршруты в направлении Жуковский, Уфа и Самара - Баку", - говорится в сообщении Росавиации.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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