Lufthansa закупит 10 дальнемагистральных самолетов

Германский авиаконцерн Lufthansa Group в рамках модернизации своего воздушного флота закупит десять дальнемагистральных самолетов компаний Airbus и Boeing. Об этом говорится на сайте Lufthansa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый из пяти Boeing 787-9 должен быть поставлен Lufthansa следующей зимой, остальные - в первой половине 2022 года. Поставка пяти самолетов Airbus A350-900 запланирована на 2027-2028 годы.

Как уточняется в сообщении, в рамках долгосрочной программы обновления парка воздушных судов в этом десятилетии Lufthansa закупит 175 новых самолетов.

Общее количество заказов Lufthansa на Boeing 787-9 и Boeing 777-9 составляет 45 самолетов. Число заказов на Airbus A350-900 также достигает 45.