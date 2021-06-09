Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли.

Об этом, как сообщает Trend, сказал генерал-лейтенант таможенной службы, глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев на виртуальной конференции руководителей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО).

По данным ГТК, в конференции приняли участие руководители таможенных служб 53 государств – членов Европейского региона организации.

Отметим, что в настоящее время Европейский регион ВТО, в котором представлены самые развитые страны мира, возглавляет Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Выступая с вступительной речью, Мехтиев выразил надежду на то, что на конференции будут обсуждены вопросы, имеющие важное значение для региона, будут приняты решения для укрепления международного сотрудничества и дальнейшего развития таможни.

Подчеркнув, что азербайджанская таможня успешно развивается и в период пандемии, председатель ГТК рассказал о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотиков.

Было отмечено, что в текущем году было выявлено и изъято из оборота более тонны наркотических средств, что является важным вкладом в охрану здоровья общества.



Сафар Мехтиев проинформировал участников о работе, проделанной Государственным таможенным комитетом Азербайджана в период председательства в Европейском регионе.

Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия в своем выступлении рассказал о деятельности таможенной службы Азербайджана в период председательства в Европейском регионе.

Он отметил, что одним из основных вопросов для таможни является обеспечение непрерывности торговой цепочки поставок, и в период пандемии таможенные органы успешно действовали в этом направлении.



Отметим, что таможенная служба Азербайджана была единогласно избрана членом политической комиссии на 2021–2023 годы.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Надир Насиров)

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