Узбекистанские железные дороги получили высокоскоростной поезд испанского производства

АО "Узбекистанские железные дороги" получило высокоскоростной поезд "Афросиаб" от испанской Patentes Talgo S.L.U., передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Сначала миновав 4000 км по воде на пароме, состав был доставлен в российскую северную столицу – Санкт-Петербург, откуда, пройдя процедуру сборки в единое целое, 20 июля был отправлен по железной дороге в Узбекистан.

Преодолев ещё 4200 км, по территории Российской Федерации и Казахстана, 24 июля ценный груз доставлен в Ташкент.

Напомним, это уже пятый по счёту высокоскоростной поезд данной модификации в Узбекистане. В настоящее время Узбекистан находится в списке 20 стран мира с развитой высокоскоростной железнодорожной инфраструктурой и стал единственной страной Центральной Азии, которая вошла в рейтинг «Global High-Speed Train Ranking».

Официальная церемония презентации состоится позже, с учётом всех норм и правил ограничительных карантинных мер, добавили в компании.