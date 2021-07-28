Пассажирские авиаперевозки упали в июне 2021 года на 60,1% по сравнению с июнем 2019 года
Объем мировых пассажирских авиаперевозок снизился в июне на 60,1% по сравнению с июнем 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
По ее данным, спрос на международные пассажирские авиаперевозки в июне 2021 года снизились на 80,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Спрос на внутренние пассажирские авиаперевозки в июне 2021 года сократился на 22,4% по сравнению с июнем 2019 года.
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