Казахстан прорабатывает договоренности для направления грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - Казахстан прорабатывает договоренности с партнерами по направлению грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает во вторник Trend, об этом стало известно в ходе заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

На заседании были рассмотрены логистические вопросы касательно казахстанских грузоперевозок. В частности, о переговорах и достигнутых договоренностях с иностранными партнерами доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

«В части развития транзитно-логистического потенциала в настоящее время прорабатываются договоренности с партнерами по направлению грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс. Также решаются тарифные вопросы», - сказал Ускенбаев.