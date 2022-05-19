БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен законопроект, направленный на отмену дорожного налога при транзите грузов.

Об этом сказал в четверг начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев на конференции на тему «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, грузоперевозчики платят дорожный налог в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана, и он не относится к дорожным сборам.

«Для того, чтобы отменить действие этого норматива, подготовлен соответствующий законопроект. Оплата дорожного налога при въезде в Азербайджан распространяется как на местных, так и на зарубежных грузоперевозчиков», - сказал Рзаев.

Глава управления сообщил, что в данный законопроект включен и ряд других вопросов.

«Некоторые виды налогов планируется снизить, а некоторые - полностью аннулировать», - сказал Рзаев.