AZAL вновь успешно прошел аудит безопасности IOSA

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit), передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Аудит эксплуатационной безопасности IOSA - важный фактор признания Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) как надежной авиакомпании, соответствующей строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

«Успешно пройдя аудит IATA в очередной раз, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" вновь подтвердила опыт и качество работы на высоком уровне. Эта проверка показала, что вопрос безопасности в AZAL всегда был и находится в числе самых приоритетных. Стандарты безопоснасти полетов на внутренних и международных рейсах авиакомпании соответствуют всем международным требованиям», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" является членом IATA с 1993 года.

IOSA (программа IATA «Проверка Эксплуатационной Безопасности») — это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»