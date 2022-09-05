Азербайджанское судно впервые транспортировало грузы из Центральной Азии в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское фидерное судно "Расул Рза" впервые транспортировало грузы из Центральной Азии в Румынию.

Как сообщили в понедельник Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container", проект был реализован ООО совместно с ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

"Так, 24 TEU-контейнера с минеральными удобрениями из Узбекистана были транспортированы по железной дороге в порт Туркменбаши (Туркменистан), а затем судном "Махмуд Рахимов" в Бакинский порт. Из Баку контейнеры по железной дороге были транспортированы в грузинский порт Батуми, а затем перевалены на фидерное судно "Расул Рза" и доставлены в румынский порт Констанца", - сказали в ADY Container.

В ООО отметили, что в текущей геополитической ситуации растет роль Азербайджана в транспортировке грузов не только между Китаем и Европой, но и между странами Центральной Азии и Европой.

"Азербайджан станет одним из основных участников обеспечения устойчивости перевозки грузов по маршруту Центральная Азия - Европа", - добавили в ООО.

Отметим, что фидерное судно "Расул Рза" ранее перевозило грузы из Китая в Европу.