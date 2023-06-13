Коридоры ТМТМ и Алматы-Стамбул играют важную роль в обеспечении связи между Европой и Азией - комитет ООН

БАКУ /Trend/ - Члены Координационного комитета стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Европейской экономической комиссии ООН, включая представителей из Азербайджана, Турции, Грузии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других стран, обсудили последние разработки и инициативы стран по введению в эксплуатацию коридора Алматы-Стамбул и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказали Trend в пресс-службе Постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA.

Было отмечено, что ООН и ОЭС активно работают для развития транспортного взаимодействия в регионе, которое играет важную роль в обеспечении связности стран Европы и Азии.

"В данном контексте углубление и развитие транспортных маршрутов было и остается важным вопросом и требует принятия совместных скоординированных на международном уровне решений. Особое значение в рамках повестки дня представило обсуждение проекта программы работы Координационного комитета и принятие двухлетней программы на 2023–2025 годы", - сказали в пресс-службе.

Также было отмечено, что инициативы TRACECA по цифровизации и контейнеризации перевозок, развитие мультимодальных и повышение эффективности морских перевозок играют важную роль в новых условиях.