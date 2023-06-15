Объем транспортировки грузов через "Север-Юг" в 2023 г. превысит 17 млн тонн - министр

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что объем транспортировки грузов через международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" в 2023 году составит 17,6 млн тонн в сравнении с 14,5 млн тонн в прошлом году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в рамках панельного заседания «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’23).

«Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может вырасти до 41 миллиона тонн», - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что автомобильным транспортом в 2023 году планируется перевезти 5,5 млн тонн грузов через МТК "Север – Юг".