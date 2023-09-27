Узбекистан и Азербайджан обменяются дополнительными бланками двусторонних автоперевозочных разрешений

БАКУ /Trend/ - На заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате онлайн, достигнута договоренность об обмене дополнительными бланками разрешений между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства транспорта Узбекистана, участники обсудили нынешнее состояние международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, а также пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков.

"На совещании определен обмен дополнительными бланками двусторонних разрешений на 2023 год и квота видов разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году" – сообщили в министерстве транспорта Узбекистана.

Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами - транзитные, двусторонние и трехсторонние.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за первые шесть месяцев 2023 года достиг 188 миллионов долларов США, что на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страны также планируют создать совместный инвестиционный фонд и увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в течение ближайших нескольких лет.