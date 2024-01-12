Рейс Georgian Wings в Международный аэропорт Гейдар Алиев отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси

БАКУ/Trend/ - Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за сложившейся в Тбилиси неблагоприятной погоды, передает в пятницу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Однако, все рейсы национального авиаперевозчика AZAL из Баку в Тбилиси и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.

Отметим, что дополнительную информацию о статусе рейса пассажиры могут получить на сайте бакинского аэропорта или обратившись в авиакомпании.