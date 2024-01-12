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Рейс Georgian Wings в Международный аэропорт Гейдар Алиев отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси

Транспорт Материалы 12 января 2024 12:17 (UTC +04:00)
Рейс Georgian Wings в Международный аэропорт Гейдар Алиев отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси

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БАКУ/Trend/ - Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за сложившейся в Тбилиси неблагоприятной погоды, передает в пятницу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Однако, все рейсы национального авиаперевозчика AZAL из Баку в Тбилиси и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.

Отметим, что дополнительную информацию о статусе рейса пассажиры могут получить на сайте бакинского аэропорта или обратившись в авиакомпании.

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