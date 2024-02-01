В Азербайджане отмечен 10-кратный рост доходов за 20 лет от пассажирских и грузовых автоперевозок

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщило о десятикратном увеличении доходов за 20 лет от пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

По информации структуры, в 2003 году от автомобильных перевозок пассажиров и грузов страна заработала 171 миллион 400 тысяч манатов, а к 2023 году этот показатель вырос до 1 миллиарда 692 миллиона манатов.

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