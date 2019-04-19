В Кыргызстане 1 тыс. детей пойдут в детсады в рамках государственного соцзаказа

19 апреля 2019 14:36 (UTC+04:00)

Правительством Кыргызстана для повышения охвата дошкольным образованием внедряются различные формы дошкольного образования и предшкольной подготовки, сообщает Trend со ссылкой на kabar.kg

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, в настоящее время дошкольным образованием охвачено 40,9% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках программы правительства КР «Единство. Доверие. Созидание», в целях повышения доступа к дошкольному образованию, разработана Программа государственного социального заказа в сфере дошкольного образования, которая призвана предоставить доступ детям из социально уязвимых слоев населения.

Реализация данной Программы будет осуществляться в качестве пилота в городе Бишкек. Программа позволит 1 тыс. детям посещать частные детские сады при 50%-ной оплате из средств республиканского и муниципального бюджетов. Оставшиеся 50% оплаты за детский сад будут вносить родители.

Реализация Программы возложена на Министерство образования и науки КР и в настоящее время запускается процедура отбора частных детских садов, которые смогут принять участие в данной программе.

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