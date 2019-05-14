В Кыргызстане рост ВВП с начала года составил 5,7%

14 мая 2019 09:49 (UTC+04:00)

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана за четыре месяца текущего года, по предварительной оценке, составил приблизительно 2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете сегодня в ходе пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Достигнутый показатель, как отметили в ведомстве, говорит об его росте на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Без учета предприятий по разработке «Кумтор» объем ВВП в январе-апреле 2019 года составил более 131 млрд. сомов, и возрос на 1,6%», - добавили в Нацкомитете.

Доля промышленности в структуре макроэкономического показателя составила более 84 млрд. 106,8 млн. сомов и по сравнению с прошлогодними показателями за этот же период увеличился на 16%.

Рост объемов промышленной продукции, как уточняется, достигнут за счет роста производства основных металлов (1,4 раза), угля (на 26,4%), сырой нефти и природного газа (на 16,5%), производства текстильной продукции и одежды (на 21,2%).

Положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,8%, в строительстве, оптовой и розничной торговле – 4,3%.

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