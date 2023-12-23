Развитие потенциала Среднего коридора с использованием МДП входит в планы CEVA Logistics - Кельвин Тан (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В планы CEVA Logistics входит развитие потенциала Среднего коридора с использованием системы Международных дорожных перевозок (МДП).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель направления трансграничных и мультимодальных перевозок CEVA Logistics Кельвин Тан.

"В планы CEVA Logistics входят как оптимизация существующих маршрутов, таких как Средний коридор, так и поиск новых возможностей для развития динамичной и оперативной торговой сети, выгодной всем заинтересованным сторонам", — сказал он.

Тан подчеркнул, что CEVA Logistics стремится к дальнейшему развитию торговых маршрутов из Китая на Запад, активно вовлекая в этот процесс страны Центральной Азии.

"В настоящее время CEVA Logistics оценивает целесообразность расширения сети для соединения с ключевыми экономическими центрами в Центральной Азии, например, используя железнодорожное сообщение с Туркменистаном. Это расширение призвано обеспечить больший охват и способствовать бесперебойной торговле между Китаем и западными странами", — сказал он.

Тан отметил, что упрощение процедур МДП в грузовом коридоре Китай-Кыргызстан-Узбекистан способствовало ускорению трансграничных перевозок.

"Рост этого нового коридора был заметным, особенно в сфере трансграничных грузоперевозок, благодаря внедрению системы МДП. В настоящее время по коридору ежедневно проезжает более 500 грузовиков, и эта цифра продолжает расти. Внедрение модели работы МДП продемонстрировало значительные преимущества: сокращение времени выполнения заказа на 30 процентов и снижение затрат на 10 процентов", — отметил он.

По его словам, упрощенные процедуры МДП способствовали не только ускорению трансграничных перевозок, но и существенной экономии операционных расходов. Повышение эффективности свидетельствует о положительном влиянии как на сокращение времени выполнения, так и на финансовые аспекты логистических операций в регионе.

Кроме того, Тан сообщил, что CEVA Logistics изучает возможность распространения процедуры МДП на различные маршруты в регионах Центральной Азии. В настоящее время все страны Центральной Азии присоединились к Конвенции МДП, что свидетельствует о едином стремлении к упрощению процедур международных перевозок.

"В дополнение к нашему вниманию к Центральной Азии мы в настоящее время занимаемся расширением коридора МДП из Китая через Кыргызстан и Узбекистан на Кавказ, в Турцию и Европу. Наша стратегия предусматривает реализацию мультимодального решения, включающего железнодорожные перевозки из главных городов Китая до железнодорожной станции Кашгар (Китай), а затем плавный переход к грузовым перевозкам МДП через Кыргызстан и Узбекистан", — сказал он.

Тан также сообщил, что CEVA Logistics работает над расширением маршрута из Кашгара в Пакистан, внедряя комплексное мультимодальное решение, объединяющее грузовые и морские перевозки, для соединения с Дубаем и дальнейшего продвижения в Африку.

"Этот стратегический подход соответствует нашим обязательствам по расширению международных торговых связей и содействию эффективным логистическим решениям в различных регионах", — сказал он.

Кроме того, было отмечено, что CEVA Logistics активно сотрудничает с региональными властями и партнерами. Развитая инфраструктура компании включает в себя хорошо оборудованный хаб в китайском Кашгаре и хаб в Узбекистане, поддерживающий бесперебойное предоставление логистических услуг «door to door» (от двери до двери), а также дистрибуцию товаров в Узбекистане.

По словам Тана, с июля по сентябрь 2023 года CEVA Logistics закрепила стратегические партнерские отношения с двумя ведущими железнодорожными операторами Шелкового пути, что стало важным шагом на пути дальнейшего развития бизнеса по импорту и экспорту железнодорожных и мультимодальных (железнодорожные перевозки + автоперевозки TIR) грузов по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"Мы заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве с Xian Railway и Guangwu Railway. Кроме того, мы активно сотрудничаем с нашими партнерами по созданию консолидационного хаба вблизи границы с Кыргызстаном. Эта инициатива направлена на расширение нашей сети МДП и оптимизацию использования грузовых автомобилей с упором на достижение эффективных объемов перевозок туда и обратно. Эти совместные начинания подчеркивают нашу приверженность укреплению партнерских отношений и использованию местного опыта для успешной реализации наших логистических инициатив в регионе", — сказал он.

Говоря о деятельности компании, Тан отметил, что цель CEVA Logistics - добиться значительного сокращения времени и затрат за счет внедрения процедуры МДП на грузовом маршруте Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"Мы стремимся сократить время доставки груза "от двери до двери" в Алматы и Бишкек на 5 дней, а в Ташкент - на 7 дней, что означает значительное сокращение времени доставки, на 40 процентов по сравнению с обычными перевозками. Кроме того, мы ожидаем значительной экономии средств, в размере 30 процентов", — сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.