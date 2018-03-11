Индия расширяет возможности предоставления электронной визы казахстанцам

Правительство Индии предоставляет возможность получения электронной визы гражданам Казахстана в дополнение к существующим визовым услугам с немедленным вступлением в силу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Индии.

Электронная виза предоставляется обычным владельцам паспортов по трем категориям: туристическая e-Visa , бизнес e-Visa и медицинская e-Visa, целью которых является отдых, осмотр достопримечательностей, посещение друзей или родственников, участие в коротких программах по йоге, деловой визит или лечение.

Чтобы получить электронную визу, заявители должны заполнить заявку онлайн по адресу https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Заявители могут подать заявку не позднее, чем за 4 дня до даты прибытия с промежутком в 120 дней. Например, если заявитель подает заявку 1 сентября, он может выбрать дату прибытия с 5 сентября по 2 января. Заявки пройдут проверку в течение 72 часов, а электронное разрешение на поездку (ETA) будет отправлено заявителям по электронной почте.

Заявители должны иметь копию ETA наряду с паспортом во время путешествия. Срок действия электронной визы будет 60 дней с даты прибытия в Индию. Двукратная виза может быть разрешена для туристической e-Visaи бизнесс e-Visa, а трехкратная виза может быть разрешена для медицинской e-Visa.

Оплата за электронную визу составляет 50 долларов США или эквивалентную сумму в индийских рупиях. Оплата за банковские транзакции в размере 2,5% будет взиматься дополнительно по действующим тарифам e-Visa. Электронная виза

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