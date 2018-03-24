Казахстан и Кыргызстан обсудили изменение статуса ряда пограничных КПП

24 марта 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан обсудили вопросы перспективного сотрудничества в пограничной сфере, в том числе совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска на кыргызстано-казахстанском участке государственной границы и приведение их в соответствие с международными стандартами в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

Как сообщает в субботу отдел по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы (ГПС) Кыргызстана, обсуждения состоялись в рамках встречи между председателем ГПС Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым и послом Казахстана в стране Каримом Кокрекбаевым.

Согласно информации, глава пограничного ведомства отметил, что кыргызстанская сторона провела реконструкцию пунктов пропуска «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».

В настоящее время компетентные органы двух государств рассматривают вопрос изменения статуса автомобильных пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмок» с двустороннего на многосторонний (международный). Кыргызстанская сторона предлагает также ввести круглогодичное функционирование пункта пропуска «Каркыра-автодорожный», который в настоящее время работает сезонно - с мая по октябрь.

«Сотрудничество Кыргызстана с Казахстаном в пограничной сфере является одним из важнейших аспектов двусторонних отношений, в которых совместная борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом играет ключевую роль. Развитие партнерских отношений и качественная охрана совместной границы – приоритетные направления взаимодействия двух республик в пограничной сфере», - сказал Шаршеев в ходе встречи.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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