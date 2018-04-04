Оглашена дата нового раунда переговоров по Сирии в Астане

Девятую встречу по Сирии в Астане планируется провести 14-15 мая, сообщил спецпредставитель президента России, глава российской делегации на переговорах Александр Лаврентьев.

"У нас было ориентировочно 14-15, пока остаётся так", — сказал Лаврентьев журналистам, передает РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Напомним, что 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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