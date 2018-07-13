Россия отменила ограничения на поставки продукции с трех молзаводов Казахстана

13 июля 2018 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия отменила временные ограничения на поставки молочной продукции с трех казахстанских молокоперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как уточняется в сообщении ведомства, речь идет о поставках продукции с молокоперерабатывающих предприятий ТОО "Тайынша-Астык", ТОО "ДЕП", ТОО "Молпродукт"

"Данные ограничения были введены российской стороной 1 июня 2018 года в связи с подозрением на реэкспорт сухого молока белорусских молочных предприятий, в отношении которых Россельхознадзор ранее уже ввел временные ограничения. Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана в ответ на введенные ограничения в экстренном порядке направил российской стороне подтверждающую информацию об отсутствии предполагаемого реэкспорта сухого белорусского молока, а также официально подтвердил экспорт указанными предприятиями цельного молока и готовой молочной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе официальной встречи в Москве казахстанской стороной была предоставлена дополнительная информация по прослеживаемости продукции данных предприятий.

"Данные меры позволили снять временные ограничения и вывести частично простаивающие казахстанские молокоперерабатывающие предприятия на полную производственную мощность", - уточнили в министерстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп надеется наладить отношения с Путиным
США 17:51
Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Туркменистане
Казахстан 17:31
Безработица в Казахстане в июне снизилась
Казахстан 16:41
Москву и Кызылорду свяжут прямые авиарейсы
Казахстан 16:31
Индия намерена продолжать переговоры с Россией по С-400
Другие страны 16:23
Россия в июле увеличила добычу на 80% от сокращения по сделке ОПЕК+
Россия 15:11
Лента новостей
Евросоюз призвал ускорить переговоры об отношениях с Британией после Brexit
Европа 19:55
В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР
Китай 19:48
В МИД Финляндии назвали время встречи Путина и Трампа
Европа 19:39
Китай открыл первый регулярный авиарейс с острова Хайнань в Европу (ФОТО)
Китай 19:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в выходные дни
Общество 19:08
В первом полугодии внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,9%
Китай 18:55
Мэй заключит с США соглашение о свободной торговле после Brexit
Европа 18:52
Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на юношеских Олимпийских играх
Общество 18:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Политика 18:46