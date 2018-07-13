Россия отменила ограничения на поставки продукции с трех молзаводов Казахстана

БАКУ /Trend/ - Россия отменила временные ограничения на поставки молочной продукции с трех казахстанских молокоперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как уточняется в сообщении ведомства, речь идет о поставках продукции с молокоперерабатывающих предприятий ТОО "Тайынша-Астык", ТОО "ДЕП", ТОО "Молпродукт"

"Данные ограничения были введены российской стороной 1 июня 2018 года в связи с подозрением на реэкспорт сухого молока белорусских молочных предприятий, в отношении которых Россельхознадзор ранее уже ввел временные ограничения. Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана в ответ на введенные ограничения в экстренном порядке направил российской стороне подтверждающую информацию об отсутствии предполагаемого реэкспорта сухого белорусского молока, а также официально подтвердил экспорт указанными предприятиями цельного молока и готовой молочной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе официальной встречи в Москве казахстанской стороной была предоставлена дополнительная информация по прослеживаемости продукции данных предприятий.

"Данные меры позволили снять временные ограничения и вывести частично простаивающие казахстанские молокоперерабатывающие предприятия на полную производственную мощность", - уточнили в министерстве.

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