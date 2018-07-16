Нацоператор по управлению автодорогами Казахстана может перейти в ведение другого министерства

БАКУ /Trend/ - Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Казахстана «ҚазАвтоЖол» может перейти в ведение министерства по инвестициям и развитию.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован для обсуждения, сообщают в понедельник казахстанские СМИ.

В пояснительной записке сообщается, что реализация проекта постановления не потребует финансовых средств из государственного бюджета, а принятие проекта не повлечёт отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Отметим, что ранее с целью развития транспортно-логистической системы пакет акций нацкомпании «ҚазАвтоЖол» был передан АО «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы».

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