Доступ к Интернету получили медпункты отдаленных сел Туркестанской области

БАКУ /Trend/ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), являющееся национальным оператором спутниковой связи Казахстана, совместно с АО «Казактелеком» предоставили отдаленным медицинским пунктам Туркестанской области широкополосный доступ к сети Интернет в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта работа по цифровизации населенных пунктов в рамках отраслевых программ Министерства здравоохранения РК ведется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» с целью улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе», - пояснили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

По информации президента АО «РЦКС» Виктора Лефтера, каналы связи организованы через спутник связи «KazSat-3» и обеспечивают непрерывный доступ к информационным системам Министерства здравоохранения РК и их бесперебойную работу.

Спутниковые абонентские терминалы, монтаж и настройка которых была произведена высококвалифицированными специалистами АО «Казахтелеком», установлены в трех населенных пунктах Сарыагашского, Сузакского и Байдибекского районов Туркестанской области.

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