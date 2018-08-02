Обнародован уровень инфляции в Казахстане с начала года

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане в июле 2018 года составила 0,1 процента, а с начала года - 2,7 процента, сообщают казахские СМИ со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики страны.

По данным комитета, в прошедшем месяце цены на продовольственные товары понизились на 0,4 процента, на непродовольственные товары - повысились на 0,4 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,5 процента.

«С начала года, по состоянию на 1 августа этого года, цены на продовольственные товары выросли на 2,5 процента, на непродовольственные товары - на три процента, платные услуги подорожали на 2,8 процента», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года повышение цен было отмечено на свеклу - на 35,7 процента, морковь - на 34,5 процента, сахар-песок - на 12,1 процента, сычужный сыр - на 8,1 процента, консервированное молоко - на 7,1 процента, сыр и творог - на 6,3 процента, кофе - на 5,8 процента, сливочное масло, изделия из мяса - на 4,5 процента, кисломолочные продукты - на 4,4 процента, баранину - на 4 процента, конину - на 3,9 процента, говядину - на 3,7 процента, свежее молоко, свинину - на 3,6 процента.

Понижение цен зафиксировано на огурцы - на 57,3 процента, помидоры - на 44,2 процента, чеснок - на 26,7 процента, яйца - на 12,3 процента, сладкий перец - на 10,4 процента, картофель - на 5,9 процента.

Дизельное топливо в Казахстане подорожало на 12,9 процента, сжиженный газ в баллонах - на 4,8 процента, а бензин - подешевел на 2 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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