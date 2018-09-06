Аэропорт Семея в Казахстане открылся после реконструкции

БАКУ /Trend/ - Аэропорт города Семея в Казахстане начал принимать воздушные суда после реконструкции, начатой еще в 2016 году, сообщают казахские СМИ.

Как сообщается, на капитальный ремонт взлетной полосы и прилегающей территории из бюджета по программе «Нурлы жол» выделили больше 10 миллиардов тенге.

Начальник наземных служб Международного аэропорта города Семея Марат Жаксылыков отметил, что на данный момент в основном работы завершены.

По словам начальник наземных служб, в настоящее время идут работы по благоустройству.

Как отметили эксперты, теперь воздушная гавань отвечает всем требованиям Международной организации гражданской авиации.

Напомним, что этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.

Официальный курс на 6 сентября - 369.89 USD/KZT.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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