Построить еще один металлургический комбинат предлагают в Казахстане

В Казахстане необходимо строительство металлургических комбинатов по производству высоколегированной, высокопрочной стали. Об этом заявил председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев на пресс-конференции в Правительстве, передает "Казинформ".

"Машиностроение является самым основным потребителем металлургической продукции. Сегодня особые виды стали: высоколегированную, высокопрочную и автомобильную сталь мы импортируем в основном из Российской Федерации", - сказал Мейрам Пшембаев.

Глава Союза машиностроителей Казахстана подчеркнул, что для страны на сегодня очень актуален вопрос строительства металлургических комбинатов по производству высоколегированной, высокопрочной стали.

"Как минимум 100 тысяч тонн стали в год мы должны производить у себя. Учитывая темпы роста автомобилестроения в ближайшие годы, этот вопрос станет сверхактуальным", - добавил Мейрам Пшембаев.

В свою очередь первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр сообщил, что в разрабатываемой программе по развитию машиностроения на 2019-2030 годы будет предусмотрено производство собственной стали для машиностроения.

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