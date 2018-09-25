В Казахстане создадут цифровые фермы

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции за счет внедрения цифровых технологий на фермах. Об этом сообщил во вторник первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев на заседании правительства.

По словам первого вице-министра, в Казахстане будет создано не менее 20 цифровых ферм.

"Опыт таких стран, как Канада, Турция, Австралия, Германия, США показывает, что государство создаёт условия для фермеров на каждом из этапов деятельности. Опыт этих стран по онлайн-займам, по анализу и прогнозу погоды, планированию урожая, мониторингу цен и другим будет использован при цифровизации АПК", - сказал Арман Евниев.

Кроме того, с 2020 года планируется запустить онлайн-обучение для фермеров с привлечением частных IT-компаний.

"Фермер сможет выбрать педагога и проходить курсы без приезда в учебный центр, что сократит временные и транспортные расходы. Внедрение онлайн-консультаций позволит фермеру получать необходимую информацию по предпринимательству, ведению хозяйства, агрономии, семеноводству, животноводству, снизит расходы на поиск и привлечение специалистов", - сказал Арман Евниев.

Вице-министр также сообщил, что уже в 2019 году планируется запустить пилотный проект онлайн-кредитования при весенне-полевых работах, а к 2021 году полностью автоматизировать этот процесс. Также планируется автоматизировать процесс получения земли на торгах и аукционах.

«До 1 июля 2019 года планируется провести в отдельных областях в пилотном режиме предоставление земли только в электронном виде, с 2021 года запустить процесс полностью. До конца 2019 года планируется создать открытую карту земельных участков», - добавил Арман Евниев.

Процесс цифровизации коснётся и точного земледелия. В рамках внедрения точного земледелия определены три уровня ферм: цифровая ферма, продвинутая ферма и базовая ферма, для которых определён набор необходимых элементов. По данным МСХ, на сегодня в Казахстане 114 продвинутых и 10 цифровых ферм.

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