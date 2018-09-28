Московская биржа купит 20% в Казахстанской бирже за 338 млн рублей

Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о покупке доли в 20 процентов в Казахстанской бирже (KASE) за 338 миллионов рублей. Как сообщается в пресс-релизе Мосбиржи, решение было принято в рамках соглашения, подписанного между сторонами в апреле 2018 года, сообщает в пятницу ТАСС.

"Московская биржа планирует приобрести до 20 процентов уставного капитала в два этапа до конца следующего года. Московская биржа рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в апреле глава российской торговой площадки Александр Афанасьев сообщал, что Московская биржа обсуждает вхождение в капитал Казахстанской биржи, и решение будет принято до конца года. Основными целями сотрудничества бирж Мосбиржа называет доступ казахстанских и российских участников к рынкам обеих стран, создание инфраструктурной организации - центрального контрагента на рынках Казахстана, а также предоставление Московской биржей торгово-клиринговых технологий для рынков KASE.

Напомним, Казахстанская фондовая биржа является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.