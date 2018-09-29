Малайзия намерена развивать экономические отношения с Казахстаном. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации Matrade по развитию внешней торговли Малайзии Уан Латиф Уан Мусса на форуме KIOGE, передает в субботу "Казинформ".

По данным государственной корпорации Малайзии за прошедший год между Казахстаном и Малайзии был осуществлен товарооборот на 80 миллионов тенге.

"А за семь месяцев текущего года эта сумма выросла в два раза. Теперь наша цель - развивать далее экономические отношения между нашими странами. В Казахстане есть наше посольство, а в Алматы еще в 2014 году был открыт офис, деятельность которого направлена на улучшение и развитие отношений между странами. В Казахстане будет открыт офис представителей наших предпринимателей, как и в Малайзии будут представители Казахстана. Для нас важно развитие отношений между нашими странами, в частности, в нефтегазовой отрасли, деревообрабатывающей и халал-индустрии", - отметил Уан Латиф Уан Мусса.

На форум KIOGE, который традиционно проходит в Алматы прибыла делегация, в составе которой 14 компаний Малайзии.

Напомним, цель мероприятия - освещение и обсуждение вопросов и актуальных тем нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение "умных" технологий, цифровизация нефтедобывающих процессов.

Организаторы форума KAZENERGY, казахстанской международной выставки и конференции KIOGE приняли решение о проведении событий с периодичностью один раз в два года.

В 2017 году в экспозиции приняли участие 310 компаний из 20 стран мира, а именно: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, ОАЭ, Индии, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Кореи, России, США, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.

Конференция в прошлом году приняла 593 делегатов и 28 спикеров. Организаторы планируют, что в текущем году количество участников значительно увеличится.

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