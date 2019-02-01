Казахстанский тенге подешевел к доллару

1 февраля 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 1 февраля 2019 года составил 381,35 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,79 тенге по сравнению с утренней сессией 31 января (379,56 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380,60 тенге за доллар США, максимальный — 382,30 тенге, а курс закрытия составил 382,30 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 16, 900 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 44.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 31 января составляет 380,51 тенге за 1 доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 383 тенге.

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