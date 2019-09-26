Казахстан и Таиланд рассматривают возможности укрепления межпарламентского сотрудничества

26 сентября 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Таиланде Раушан Есбулатова и президент Национального собрания Таиланда, спикер Палаты представителей Чуан Ликпай обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерство иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития, в том числе путем укрепления межпарламентского сотрудничества.

В данном контексте, Есбулатова отметила участие делегации Национального собрания Таиланда во главе со Спикером Сената Порнпетчем Вичитчолчаем в IV-ом Совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство.», прошедшем 23-24 сентября в городе Нур-Султан.

Поблагодарив таиландскую сторону за оказанную поддержку, казахстанский дипломат выразила уверенность, что мероприятие будет способствовать активизации диалога между парламентариями Европы и Азии.

Информируя об актуальном этапе политического и экономического развития Казахстана, Есбулатова детально ознакомила собеседника с основными положениями послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В свою очередь, спикер Палаты представителей Таиланда высоко оценил политические и экономические реформы, проводимые руководством Казахстана и активность страны на международной арене. Ликпай также выразил уверенность в необходимости дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом в различных сферах, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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