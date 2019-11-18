Переход к "зеленой экономике" почти на 50% сократит выбросы CO2 в Казахстане

БАКУ/Trend/ - В Казахстане, концепцией по переходу к «зеленой экономике», поставлены задачи по снижению выбросов углекислого газа в электроэнергетике, рассказал в субботу Trend член Совета Директоров Казахстанской ассоциации солнечной энергетики Ернар Билялов.

Как рассказал Билялов, основной объем выбросов пыли, двуокиси серы и оксида азота приходится на три основных сектора Казахстана: электроэнергетика с использованием ископаемого топлива, обрабатывающая и горнодобывающая отрасли, а также транспорт.

«Наибольшие выбросы создает электроэнергетика, а также котельные - то есть источники сжигания природного топлива. Они вносят наиболее значительный вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – 40 процентов общего объема выбросов, в том числе 50 процентов выбросов твердых частиц, 47 процентов выбросов двуокиси серы и 60 процентов выбросов оксида азота», - сказал член Совета Директоров.

По словам собеседника, существенная часть выбросов обусловлена использованием угля низкого качества и отсутствием эффективного оборудования для контроля загрязнения на электростанциях и в районных теплоцентралях.

Так, концепцией по переходу Казахстана к «зеленой экономике», поставлены задачи по снижению относительного текущего уровня выбросов углекислого газа в электроэнергетике на 15 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году. Также предусмотрено достижения уровня выбросов оксида серы и азота в окружающую среду до европейского уровня выбросов - к 2030 году.

В связи с этим, по словам Билялова, правительство Казахстана в лице министерства энергетики страны постоянно работает над улучшением условий реализации проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На сегодня в Казахстане действуют 83 объекта ВИЭ с установленной мощностью 936,8 МВт, в том числе 18 ветровых, 27 солнечных, 35 гидроэлектростанций и 3 биоэлектростанции. Из них только в текущем году введены в строй 15 объектов мощностью 405,17 МВт.

«Все объекты ВИЭ в Казахстане работают над выполнением задачи поставленной концепцией по переходу к «зеленой экономике». К примеру, СЭС «Бурное-1» и «Бурное-2» (общая мощность 100 МВт, Жамбылская область) снижают выбросы СО2 на уровне 204 605 тонн в год. СЭС «Гульшат» (40 МВт, Карагандинская область) снижает выбросы на 78 590 тонн в год, СЭС «Задария» (14 МВт, Туркестанская область) – на 29 268 тонн в год», - рассказал Билялов.

Он также уточнил, что в дальнейшем именно развитие ВИЭ будет способствовать улучшению экологии и снижению выбросов, загрязняющих окружающую среду в Казахстане.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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