Минэкологии Казахстана призвало Кыргызстан к сотрудничеству по спасению Арала

БАКУ/Trend/ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поднял вопрос о возобновлении сотрудничества Кыргызской Республики в Международном фонде спасения Арала (МФСА), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мирзагалиев озвучил вопрос в рамках рабочего визита в Кыргызстан, в ходе которого обсудил ряд вопросов сотрудничества в водно-энергетической сфере.

В ходе визита в Бишкек Мирзагалиев встретился с первым вице премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым, с председателем парламента Дастанбеком Джумабековым, а также с директором государственного Агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызстана Кокумбеком Таштаналиевым.

В ходе переговоров Мирзагалиев напомнил коллегам из Бишкека об инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Центрально-азиатского водно-энергетического консорциума и предложил вернуться к этой идее, возможной ее реализации совместными усилиями, а также поднял вопрос о возобновлении сотрудничества Кыргызской Республики в МФСА.

Напомним, что с 2015 года Бишкек «заморозил» свое участие в деятельности МФСА и его органов.

«Мы убеждены, что только совместными усилиями возможно положительное решение проблем в таком сложном вопросе, как совместное использование водно-энергетических ресурсов трансграничных рек Аральского бассейна. В целях повышения эффективности намечены мероприятия по совершенствованию ее деятельности. Казахстан готов к консультациям и обсуждению предложений кыргызской стороны по данному вопросу», - отметил министр.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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