Пострадавшие при крушении самолета Bek Air будут выписаны из больниц

БАКУ/Trend/ - Пострадавшие при крушении самолета компании Bek Air близ "Международного аэропорта Алматы" в скором времени будут выписаны из больниц, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Абишев напомнил, что после авиакатастрофы все пациенты были госпитализированы в медицинские организации Алматы и Нур-Султана.

«Была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас у всех пациентов отмечается улучшение в состоянии здоровья. Ни у одного ухудшения не наблюдается. Все они в ближайшее время будут выписаны из медицинских учреждений», – сообщил Абишев.

Он отметил, что среди пострадавших были и дети до 18 лет.

«Они тоже были госпитализированы. Состояние у всех стабильное, состоялся переход из крайне тяжелого состояния в стабильное. Они находятся под наблюдением врачей. Угрозы для жизни не наблюдается», – резюмировал вице-министр.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.