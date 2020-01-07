Пострадавшие при крушении самолета Bek Air будут выписаны из больниц

7 января 2020 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пострадавшие при крушении самолета компании Bek Air близ "Международного аэропорта Алматы" в скором времени будут выписаны из больниц, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Абишев напомнил, что после авиакатастрофы все пациенты были госпитализированы в медицинские организации Алматы и Нур-Султана.

«Была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас у всех пациентов отмечается улучшение в состоянии здоровья. Ни у одного ухудшения не наблюдается. Все они в ближайшее время будут выписаны из медицинских учреждений», – сообщил Абишев.

Он отметил, что среди пострадавших были и дети до 18 лет.

«Они тоже были госпитализированы. Состояние у всех стабильное, состоялся переход из крайне тяжелого состояния в стабильное. Они находятся под наблюдением врачей. Угрозы для жизни не наблюдается», – резюмировал вице-министр.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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