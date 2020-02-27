Казахстан собирает информацию по гражданам, желающим вернуться из Южной Кореи

Казахстан 27 февраля 2020 12:21 (UTC+04:00)
Казахстан собирает информацию по гражданам, желающим вернуться из Южной Кореи

БАКУ/Trend/ - Казахстан собирает информацию по гражданам страны, желающим вернуться из Южной Кореи. Об это на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает в четверг Trend.

По словам Биртанова, на данный момент Казахстан активно следит за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Южной Корее.

"Темп прироста зараженных по итогам последних суток составил порядка 48 процентов, это довольно высокий показатель. По КНР самые высокие темпы прироста составили 65-70 процентов за сутки. Поэтому если ситуация (В Южной Корее) будет усугубляться мы будем вынуждены предпринять более серьезные меры. На сегодняшний день предусмотрено помещение людей на карантин. Границу мы пока не закрываем", - сказал министр.

Он также отметил, что на данный момент Казахстан рекомендует своим гражданам не выезжать в Южную Корею.

"Сейчас мы собираем информацию о наших гражданах, желающих вернуться на родину. Это должно быть выполнено пока порог опасности еще не очень высок", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент в Южной Корее находятся порядка 30 тысяч граждан Казахстана.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 82 164 человек, 2 801 из которых скончались. По последним данным, на данный момент коронавирусом в Южной Корее заражены 1 595 человек.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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