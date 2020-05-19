Правительство Казахстана приняло комплексный план по восстановлению экономического роста

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подвел итоги заседания правительства, где был рассмотрен Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.

«Представленный сегодня план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года включает системные и отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и повышение доходов населения. Документ детально обсужден и согласован со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и бизнес-ассоциациями. Реализация комплексного плана должна минимизировать негативные последствия внешних шоков. Необходимо охватить все важнейшие отрасли и мероприятия по активизации деятельности отечественного бизнеса», - сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

По его мнению, предлагаемые меры предусматривают значительное расширение механизма финансирования и льготного кредитования, в том числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и возмещения экспортных затрат.

«Также будет применяться практика заключения форвардных и долгосрочных контактов. Снизится нагрузка и упростится налоговое администрирование. Будут применены отсрочки по налогам, займам, отменены отдельные штрафы и сборы, минимизированы административные барьеры», - отметил премьер.

Он напомнил, что были внедрены подходы по стимулированию спроса на рынке жилищного строительства, отечественного производства в сфере услуг.

«В целом, предусмотренные в комплексном плане меры дают возможность восстановления активности ряда отраслей, в которых заняты свыше 6 миллионов человек. Одобряем данный план. Первым руководителям государственных органов и организаций, акимам регионов поручаю обеспечить качественную реализацию плана в установленные сроки. Заместителей премьер-министра прошу взять на контроль реализацию мероприятий по своим направлениям», - поручил глава правительства.

«Еще один важный момент – по поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции Стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры экономического курса страны на среднесрочный период, включая проведения институциональных и структурных реформ», - добавил А. Мамин.

Теперь по его словам, приоритетом станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраиваемой в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Напомним, в своем выступлении на заключительном заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению 11 мая президент Казахстана отметил, что для поддержки граждан и развития бизнеса разрабатывается Комплексный план по восстановлению экономического роста.

«Государственным органам необходимо тщательно прорабатывать все механизмы его реализации. Нужно не допустить дискредитации мер поддержки из-за их непродуманных действий. От этого зависит то, как мы преодолеем острую фазу кризиса и подготовим страну и экономику к дальнейшему развитию. Мы отчетливо видим, насколько кардинально изменились условия мировой и национальной экономики вследствие кризиса. Изменившиеся условия, факторы и предстоящие преобразования должны найти свое отражение в новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года. План должен содержать институциональные и структурные реформы, обеспечивающие глубинную трансформацию экономики и госуправления», - обозначил глава государства.