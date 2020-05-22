В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города республики, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как сообщает МИИР РК в Telegram, возобновляются полеты из города Атырау в города Республики Казахстан по следующим направлениям:

- «Air Astana»

1. Атырау – Алматы, Атырау - Нур-Султан – 7 рейсов в неделю.

- «SCAT»

1. Атырау – Нур-Султан - 5 рейсов в неделю (с 1 июня - 7); 2. Атырау – Актау - 7 рейсов в неделю (с 1 июня - 14).

- «Qazaq Air» 1. Атырау – Актау, Атырау – Актобе, Атырау – Уральск – 4 рейса в неделю; 2. Атырау – Шымкент - 7 рейсов в неделю.

- «Fly Arystan» 1. Атырау – Шымкент – 3 рейса в неделю (с июля)

Расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями.

Авиакомпании планируют выполнение рейсов согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах казахстанских авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось о том, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. C 13 мая возобновлены внутренние авиарейсы еще с 7 городами страны. Ранее полеты в Атырау с учетом рекомендаций Минздрава были ограничены.

Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.