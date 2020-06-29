В Казахстане могут ввести жесткий карантин

Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», - заявил глава государства.

Напомним, сегодня президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.